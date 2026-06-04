Vedendo i suoi inizi nel calcio professionistico, non era facile prevedere la parabola della carriera di Denzel Dumfries. Che ormai è pronto a spiccare il volo verso il Real Madrid, dopo essere stato protagonista fino a diventarne il capitano al PSV prima di contribuire al successo dell'Inter a livello nazionale e non solo.

L'attaccante Andy Wolters, però, non è rimasto sorpreso dalla crescita costante di Denzel: "Penso che possa adattarsi a qualsiasi squadra. L'ho affrontato diverse volte, è un giocatore difficile da contrastare. Ha sicuramente del potenziale. Una volta mi ha surclassato completamente. È stato allora che ho capito chi fosse davvero Denzel Dumfries" ha dichiarato, a VoetbalPrimeur, Wolters. Che, quando militava nel Go Ahead Eagles, ha incrociato il suo destino con Dumfries, all'epoca allo Sparta Rotterdam.