Mauro Icardi non è al momento un obiettivo concreto della Juventus. A fare chiarezza è Fabrizio Romano, secondo cui il club bianconero non ha avviato trattative né presentato offerte per l'attaccante argentino, nonostante la necessità di rinforzare il reparto offensivo dopo l'addio di Dusan Vlahovic.

Nessuna mossa ufficiale da parte della Juventus

Icardi starebbe valutando diverse opportunità e vedrebbe con favore un ritorno in Serie A, ma la Juventus non si è mossa ufficialmente. Per l'attacco, invece, restano caldi i nomi di Randal Kolo Muani e Alexander Sorloth, profili che la dirigenza continua a monitorare con attenzione.