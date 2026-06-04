La nuova Lazio di Gennaro Gattuso è già in fase operativa. Pur senza annunci ufficiali, il tecnico sta lavorando a Formello insieme alla dirigenza per programmare la stagione 2026-27 e definire i dettagli del precampionato.

Staff ancora legato alla FIGC

Gattuso ha già risolto il contratto che lo legava alla FIGC, mentre i componenti del suo staff sono ancora formalmente sotto contratto con la federazione e resteranno tali fino al 30 giugno, salvo eventuali rescissioni anticipate.

Deposito del contratto dal 1° luglio

L'accordo tra l'allenatore e il club biancoceleste è stato raggiunto da tempo e tutta la documentazione è pronta. Per ragioni regolamentari, però, la Lazio potrà depositare il contratto di Gattuso e dei suoi collaboratori soltanto a partire dal 1° luglio, con l'apertura della nuova stagione sportiva.

Ritiro a Formello

Nel frattempo il tecnico calabrese continua a lavorare dietro le quinte. Salvo cambi di programma, il ritiro estivo si svolgerà interamente nel centro sportivo di Formello, destinato a diventare il quartier generale della Lazio targata Gattuso.