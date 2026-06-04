L’Inter sembra ormai aver deciso: Ivan Provedel è il prescelto per affiancare Josep Martinez in porta, magari come vice e con il portiere spagnolo promosso come titolare. Il giocatore nativo di Pordenone ha sempre avuto una simpatia per l’Inter e nelle ultime ore è tornato d’attualità un post pubblicato nel 2012: all’epoca il portiere giocava nell’Udinese assieme a Samir Handanovic, che proprio in quell’estate si trasferì all’Inter di cui sarebbe poi stato il titolare a lungo.

Il messaggio di Provedel per Handanovic

Provedel a tal proposito affidò ai propri social un messaggio bene augurante per lo sloveno: “Samir, non posso fare altro che ringraziarti per quello che hai dato a Udine e per ciò che mi hai insegnato, buona fortuna a Milano”. Sono passati 14 anni, oggi potrebbe toccare a lui prendere il volo verso Milano. Resta da trovare l’accordo con la Lazio, ma tutto lascia pensare che lo si troverà nelle prossime settimane.