È Lautaro Martinez a sollevare la Supercoppa 2023 sotto il cielo di Riyadh al termine di una partita dura e sofferta che l'Inter vince contro il Napoli. Trofeo speciale per il l'attaccante argentino che alza per la prima volta una coppa da capitano. Obiettivo questo sognato e... predetto come svela la moglie, Agustina Gandolfo. "Ti amo, oggi papà fa un gol e alza il primo trofeo da capitano" aveva inviato alla moglie poco prima di scendere in campo. Detto fatto: a decidere la finale di ieri sera è stato proprio Lautaro. "Uomo di parola, mio marito" ha commentato lady Martinez.