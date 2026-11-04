Serata altamente proficua per Yann Bisseck, autore della prima rete nella serata di Champions League contro il Feyenoord. Nell'occasione, il difensore tedesco ha potuto mettere a segno il proprio primo sigillo assoluto nelle coppe europee. Come da consuetudine, il classe 2000 ha voluto commentare ironicamente sul proprio profilo Instagram la serata. Stavolta, tuttavia, ha deciso di "limitarsi" visto che per l'occasione "non c'era niente di divertente da scrivere". Sull'argomento mediatico è intervenuto il diretto interessato ai microfoni di Inter TV giusto ieri sera: "Quello che scrivo sui social non va mai preso sul serio".