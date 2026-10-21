Non poteva che essere Carlos Augusto il primo a presentarsi ai microfoni di Prime a fine partita: "Un gol molto importante il mio, loro hanno una bella squadra, palleggiano bene ma devo fare i complimenti a tutti i compagni perché non è mai semplice giocare uno in meno e abbiamo dimostrato di voler vincere. Mkhitaryan mi ha dato una grande palla ma anche ZIelinski che ha iniziato l'azione è stato bravo, avevamo bisogno di questa vittoria e con questo spirito possiamo andare avanti. Non avevamo paura ma le partite di Champions sono sempre così, non possiamo avere il controllo 90', loro hanno qualità, tanti brasiliani e abbiamo dimostrato di saper anche soffrire. Bastoni? Loro cercavamo questo, non so se era giallo ma l'importante è che abbiamo vinto, lo dedichiamo anche a lui, dobbiamo continuare così".