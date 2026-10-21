Grazie a un gol praticamente dal nulla di Carlos Augusto l'Inter supera lo Shakhtar Donetsk al Meazza ottenendo la prima vittoria in Champions League. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro gli ucraini, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 23:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.