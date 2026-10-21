Giuseppe Pancaro, in un'intervista rilasciata a MilanChannel.com, si è soffermato, tra i vari argomenti, anche sui nerazzurri di Chivu: "L'Inter, nonostante stia mostrando qualche crepa, ha sempre l'organico migliore, poi c'è la Roma che è una certezza con un grande allenatore e poi c'è la Lazio di Gattuso che sta stupendo. Per questo dico che il Milan, se trova la sua identità, può lottare per i posti alti della classifica", le parole riprese da TMW.

Sezione: News / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 20:02
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione