Giuseppe Pancaro, in un'intervista rilasciata a MilanChannel.com, si è soffermato, tra i vari argomenti, anche sui nerazzurri di Chivu: "L'Inter, nonostante stia mostrando qualche crepa, ha sempre l'organico migliore, poi c'è la Roma che è una certezza con un grande allenatore e poi c'è la Lazio di Gattuso che sta stupendo. Per questo dico che il Milan, se trova la sua identità, può lottare per i posti alti della classifica", le parole riprese da TMW.