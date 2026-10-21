Nel prepartita di Inter-Shakhtar Donetsk, Piotr Zielinski si è soffermato brevemente anche ai microfoni di Inter Tv: "Stiamo bene, consapevoli dell'importanza della partita davanti al nostro pubblico, cercheremo di fare il nostro meglio per vincere. Abbiamo visto che loro sono un'ottima squadra con giocatori di qualità, hanno tanta intensità e anche noi dobbiamo almeno pareggiarla a livello di intensità, speriamo che vengano fuori le nostre qualitùà e che vinciamo la partita".