L’esterno nerazzurro Carlos Augusto, match winner del match contro lo Shakhtar Donetsk, parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi in Champions League: “Il balletto con Luis Henrique era preparato già da qualche gara, oggi abbiamo deciso di farlo perché non eravamo riusciti a farlo prima. Lo Shakhtar ha tanti brasiliani che giocano bene a calcio, non è stato facile, ma è arrivata una vittoria importante per continuare bene la stagione. Il gol? Secondo me ho fatto lo scatto della mia vita… poi conosco Miky da anni e sapevo che l’avrebbe messa lì, è un giocatore straordinario e mezzo gol è suo”.