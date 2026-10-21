Niccolò Barella a fine partita è soddisfatto di aver centrato la prima vittoria in Champions: "All'inizio abbiamo fatto un po' fatica, eravamo contratti, il pensiero della mancata vittoria nella testa c'era ma era importante vincere. Tante volte abbiamo giocato bene e non abbiamo portato a casa il risultato, oggi magari abbiamo giocato non benissimo ma abbiamo vinto. Forse trovandoci spalle al muro abbiamo tirato fuori qualcosa che non avevamo e abbiamo centrato la vittoria. Ora dobbiamo migliorare l'approccio alle partite, metterci più cattiveria, ammazzare la partita e non portarla avanti, la Champions ha squadre di qualità, basta un'ooccasione e ti trovi sotto ma l'approccio dovremo migliorarlo e poi stare più concentrati.

Mkhitaryan è come il vino, migliora con gli anni. Posso solo ringraziarlo perché ha sempre giocato titolare, era un punto fermo, ora magari non sta partendo titolare ma quando entra dà tutto quello che ha".