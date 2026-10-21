Anche Cristian Chivu si sofferma ai microfoni di Prime nel prepartita di Inter-Shakhtar Donetsk: "Dopo due sconfitte dobbiamo vincere, anche perché giochiamo in casa e dobbiamo ritrovare quello che ci siamo guadagnati negli anni e ritrovare intensità, voglia, ricominciare a vincere in Champions".

Martinez in porta.

"Non capisco queste domande, è il portiere titolare dell'Inter, è al primo anno che si assume determiante responsabilità, in questo momento tocca a lui poi in futuro daremo possibilità anche a Ivan".

C'è un'evoluzione in difesa rispetto alla scorsa stagione, difendevate più di reparto, ora vi prendete più rischi?

"Dal punto di vista difensivo abbiamo cambiato poco, forse è cambiata la responsabilità, la determinazione in alcune situazioni, abbiamo aggiunto qualcosa a palla persa, fare riaggressioni, dobbiamo ritrovare equilibrio per capire quando fare determinate pressioni e quando prendersi rischi. Ma stiamo lavorando per quello e siamo consapevoli che il calcio che vogliamo esprimere è fatto anche di errori, bisogna ritrovare determinazione, concentrazione e aggressività".