Manuel Akanji si esprime così ai microfoni di Prime a fine partita: "Non era facile abbiamo lottato nonostante il doppio cartellino giallo, non ho capito il primo giallo, abbiamo lottato da squadra e continuando così possiamo avere chance di andare avanti. Abbiamo avuto una pressione più bassa lasciandoli giocare. Sapevamo che dovevamo reagire alle prime partite, era importante vincere questa gara, concedere meno occasioni da gol e reti in generale, dovevamo vincere per andare avanti e ci siamo riusciti. Ogni tanto bisogna non concedere troppo, non mostrare il fianco scoperto, non salire troppo e masciare che siano loro a scoprirsi per fargli poi male".