Come di consueto, l'aria della Champions League attira tanta gente al Meazza e il popolo nerazzurro non si fa influenzare dalla classifica. Per Inter-Shakhtar Donetsk, come comunicato dal club, sono infatti presenti 73.352 spettatori, di cui una nutrita partecipazione di sostenitori ucraini: 2737.

Sezione: News / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 22:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.