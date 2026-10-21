Piotr Zielinski si è soffermato ai microfoni di Prima nel prepartita di Inter-Shakhtar Donetsk: "Con l'arrivo di Chivu ho trovato più spazio, lo ringrazio tantissimo come ho detto tante volte e sono felice di essere allenato da lui, spero di fare grandi cose. Difficoltà in fase di copertura? Non lo so, è un aspetto dove migliorare, siamo una grande squadra ma c'è qualcosa da sistemare per essere più forti".

Marotta ha detto Champions obiettivo, invece Bastoni ha detto no. Tu?

"Io dico che è un sogno, faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile facendo vedere da stasera che siamo forti e cercheremo di vincere".