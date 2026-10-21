Arrivano anche le dichiarazioni dell’eroe della serata Carlos Augusto ai microfoni di Sky Sport.

Che segnale è questa vittoria arrivata in dieci contro undici?

“La partita è stata molto difficile, è un segnale importante a tutti per far capire che vogliamo vincere. Abbiamo voluto soffrire con l’uomo in meno e abbiamo fatto bene, è una grande vittoria per continuare la stagione che è ancora liunga”

In inferiorità numerica avete segnato e trovato una grande occasione, prima sembravate bloccati.

“Sappiamo come sono le partite di Champions. Poi loro sono una bella squadra che palleggia bene, con l’uomo in più però hanno avuto fretta di segnare e noi abbiamo colpito in contropiede. Sappiamo segnare anche così, dobbiamo continuare con questo spirito”.

Che momento è per te?

“Per me è uno dei migliori momenti all’Inter. Ho dato sempre il massimo in questi tre anni, poi la gente ricorda solo gol e assist però io do sempre tutto per la squadra e do il meglio perché la squadra vinca. Sono contento per la squadra, oggi è stata una grande vittoria”.

Quanto manca per il rinnovo?

“State tranquilli, parliamo con calma. Ho ancora due anni”.