Andrea Maldera, Ct dell'Ucraina, nel prepartita di Prime ha commentato: "Vivo in Ucraina perché se accetti un ruolo come il mio o lo accetti e lo fai fino in fondo o non accetti. Sono molto orgoglioso di rappresentare e allenare l'Ucraina nonostante le difficoltà ed è un segnale alla gente di non mollare. L'Inter deve stare attenta ai duelli individuali, lo Shakhtar ha giocatori molto forti nell'uno contro uno e veloci come i brasiliani".