Andrea Maldera, Ct dell'Ucraina, nel prepartita di Prime ha commentato: "Vivo in Ucraina perché se accetti un ruolo come il mio o lo accetti e lo fai fino in fondo o non accetti. Sono molto orgoglioso di rappresentare e allenare l'Ucraina nonostante le difficoltà ed è un segnale alla gente di non mollare. L'Inter deve stare attenta ai duelli individuali, lo Shakhtar ha giocatori molto forti nell'uno contro uno e veloci come i brasiliani".

Sezione: News / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 20:37
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.