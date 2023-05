La tragedia dell'Emilia-Romagna non lascia indifferente l'Inter. Il club nerazzurro ha voluto mandare un messaggio attraverso Twitter: "Il nostro pensiero va alle vittime dell'emergenza per l'alluvione che sta colpendo in questi giorni l'Emilia-Romagna e a un popolo che ancora una volta sta lottando con forza per rialzarsi", il pensiero del Biscione.

