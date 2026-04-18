Un assist e altri tre punti per festeggiare il compleanno. Denzel Dumfries compie oggi 30 anni e riceve gli auguri dell'Inter, che dedica un comunicato al laterale olandese all'indomani della prepotente vittoria sul Cagliari che lancia in nerazzurri sempre più in vetta alla classifica.

IL COMUNICATO:

Giornata speciale per Denzel Dumfries, che oggi compie 30 anni. L’esterno olandese, all’Inter dall’estate 2021, festeggia il suo quinto compleanno in nerazzurro.

Forza fisica straripante, corsa, inserimento e senso del gol: negli anni Dumfries è diventato un pilastro dell’Inter grazie alla sua capacità di interpretare con grande efficacia entrambe le fasi di gioco sulla fascia destra, diventando anche un pericolo costante per le difese avversarie. Nelle cinque stagioni in nerazzurro, Denzel ha collezionato 202 presenze e 27 gol, vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

In questa stagione l'esterno olandese ha giocato 23 partite e segnato 5 reti, due delle quali arrivate in Champions League contro Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. Dopo un lungo periodo di assenza Dumfries è tornato decisivo anche in campionato con la pesantissima doppietta in casa del Como.

Nato a Rotterdam il 18 aprile 1996, oggi Denzel compie 30 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!