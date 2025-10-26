"L'unica foto che siamo riusciti a scattare insieme quest'anno che dice praticamente tutto! È stato pazzesco e dura, ma noi siamo sempre qui per te. Io e le ragazze siamo i tuoi più grandi fan. Te iubesc! Buon compleanno".

Questa è la dedica social di Adelina Chivu, moglie del tecnico dell'Inter, nel giorno del suo compleanno. Il mister compie oggi 45 anni.