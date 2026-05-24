Giornata di saluti e ringraziamenti quella di Tessa Wullaert, che ha annunciato la fine del suo percorso in nerazzurro con un lungo post social: "Cari Interisti, è arrivato il momento per me di dire addio dopo 2 anni con questo club. Lasciare la mia casa e tutti coloro che amo dietro di me, per affrontare una nuova avventura in un nuovo Paese e una nuova lega è qualcosa che non sarà mai facile per me. Tuttavia, guardo indietro a 2 stagioni di successo per il club e per me. Essere stata nominata miglior attaccante, miglior goleador straniera e miglior goleador e più assistenze in una sola stagione è qualcosa per cui sono grata a tutti a club, giocatori e staff. Sarò per sempre grata per questo".

Wullaert ha aggiunto: "Sono stata in giro per tutta Europa per giocare a calcio e questi 2 anni sono stati sicuramente impegnativi. C'è ancora molto spazio per migliorare il calcio femminile italiano su molti livelli e spero che le persone nel posto giusto continueranno a sostenere questo.

Sarò sempre felice di sostenere l'Inter in futuro e non vedo l'ora di vedere cosa mi aspetta. Cari Interisti, grazie e ciao e forza inter!".