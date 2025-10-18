Arriva ai microfoni di Sky Sport Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che si pronuncia a pochi minuti da questo confronto molto importante contro la Roma di Gian Piero Gasperini toccando anche temi legati alla società.

Da ora in avanti bisognerà alzare l’asticella visto che sale il valore degli avversari e la classifica è sempre più interessante?

“Siamo alla settima giornata, in una fase altamente interlocutoria. L’importante è fornire continuità nelle prestazioni, sono molto ottimista perché stasera possiamo fare una bella prova contro un’ottima squadra che è prima in classifica”.

Dal bilancio si capisce come grondi denaro da tutte le parti. Cosa avete previsto come bilancio in Europa per questa stagione?

“Abbiamo creato un modello che deve rispondere agli obiettivi sportivi. Dall’altra parte dobbiamo centrare l’obiettivo della sostenibilità economica e finanziaria. Champions e Mondiale per Club ci hanno facilitato nei ricavi della stagione passata. Lo scenario europeo offre di più rispetto a quello italiano, ma noi dobbiamo tenere conto della parte sportiva e quindi dobbiamo proseguire nel nostro cammino in campionato e Champions. L’obiettivo è chiudere in utile anche l’anno prossimo ma è molto difficile capire quale sarà il nostro percorso in Europa. Con questo format tutto si deciderà all’ultima giornata di regular season. L’obiettivo è fare il massimo dal punto di vista sportivo e ottenere il massimo in termini di ricavi”.