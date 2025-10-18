È Hakan Calhanoglu il giocatore dell’Inter chiamato a presentare la gara di questa sera contro la Roma, test cruciale per la squadra di Cristian Chivu. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Questa partita con la Roma è un test per capire a che livello siete?

“Sì, si può dire test come si può dire che vedremo qual è il nostro posto dopo mesi. Sono partite importanti, con la Juve meritavamo di vincere ma abbiamo perso. Siamo carichi, abbiamo finito bene nelle ultime settimane e ci siamo ritrovati più carichi. La mentalità è giusta, non abbiamo infortuni e siamo carichi”.

Che tipo di Roma aspetti con Gasperini?

“C’è poco da vedere, si sa che Gasperini gioca come all’Atalanta anche se i giocatori sono diversi. Dobbiamo mantenere la lucidità in campo”.