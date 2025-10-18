Da Tortona, dove è impegnato in un torneo di padel per beneficenza, anche Bobo Vieri si esprime sull'imminente sfida tra Roma e Inter. Partendo dal sui apprezzamento per Cristian Chivu: "Mi piace sì, sta facendo un grande lavoro. La squadra è fortissima, per ora va tutto alla grande".

Meglio Yoan Bonny o Pio Esposito con Lautaro? "Sono bravi tutti e due, deciderà il mister. Poi ci sono tante partite, riprende la Champions League quindi c'è spazio per tutti".