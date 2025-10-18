"Il gol all'Inter nel 2010? Come dimenticarlo, tutti i tifosi della Roma si ricordano di quel boato e di quella partita". Questo l'amarcord di Luca Toni a Sky Sport, a poco meno di tre ore dal match dell'Olimpico.

Ci racconti Pio Esposito?

"E' un giocatore forte. Non bisogna mettergli troppa pressione, bisogna aspettarlo. Sta studiando coi grandi, con Lautaro e Thuram che sono due top a livello europeo. Può solo migliorare, deve solo stare coi piedi per terra. Penso che il futuro sia suo".

La partita di stasera.

"Sarà una grande partita, sono curioso di vederla".

Come giudichi il lavoro di Chivu?

"Non era facile raccogliere l'eredità di Inzaghi, bisogna lasciarlo lavorare. Come tutti gli allenatori, sarà giudicato dai risultati. All'inizio se ne parlava male, ora se ne parla bene. Sa benissimo dove si trova, la responsabilità che ha. Facciamolo lavorare".