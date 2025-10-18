Intervenuto nel pre-partita di Roma-Inter su Inter Tv, ha parlato Hakan Calhanoglu: "Sono stati dieci giorni andati bene, contento di non essermi infortunato. Ora vogliamo ripartire da dove abbiamo concluso. La Roma sta bene, è in forma, ma guardiamo solamente noi stessi. Il gioco di Gasperini lo conosciamo, ci siamo preparati bene. Importante avere la stessa cattiveria per tenere la barra dritta"