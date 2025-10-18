Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, offre le sue sensazioni a pochi minuti dal big match dell'Olimpico contro l'Inter, parlando inizialmente dle suo ritorno nella Capitale: "Sono tornato in una piazza meravigliosa, con una proprietà ambiziosa e splendida. Abbiamo preso un allenatore straordinario che sta facendo un lavoro eccellente. Vogliamo crescere partita dopo partita".

Può influire il ko del Napoli a Torino?

"Gasperini vuole sempre vincere, così come la Roma: per noi è un obbligo. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima che solo tre mesi fa giocava la finale di Champions League. Servirà una prestazione quasi perfetta per metterli in difficoltà. Abbiamo lavorato bene".

I meriti di Gasperini e la crescita degli attaccanti.

"I meriti di Gasperini sono enormi, la squadra esprime un calcio aggressivo mantenendo una solidità difensiva importante. Dobbiamo migliorare offensivamente, ma il lavoro degli attaccanti non va sottovalutato. Arriveranno anche i loro gol, ne siamo convinti".