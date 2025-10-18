"Roma Inter è una partita di cartello, difficile" ha detto Francesco Totti a Sky dal torneo di padel di Tortona a qualche minuto dal fischio d'inizio della sfida all'Olimpico. "Si affronta una delle più difficili d’Italia, sapevamo che era una partita diversa, importante e troppo sentita. Diciamo che su 48 partite ne abbiamo perse tantissime" ha risposto facendo un tuffo nel passato.

Però hai fatto tanti gol…

Però sì, diciamo che uno… Quello era mirato. Diciamo che la prendiamo buona.



Sei tu il più forte falso nueve?

"Io ero un dieci".