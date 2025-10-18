In occasione di Roma-Inter, Francesco Acerbi scenderà in campo con il famoso scarpino bucato con il quale segnò il 3-3 contro il Barcellona nell'indimenticabile semifinale di ritorno di Champions League del 6 maggio scorso. La curiosità è stata svelata da Sky Sport, che ha avuto accesso allo spogliatoio degli ospiti a circa un'ora dal kick-off del match dell'Olimpico.
Data: Sab 18 ottobre 2025 alle 19:47
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
