"E una partita molto importante. La Roma sta bene, è in forma, sono primi in classifica con Gasperini. Ma anche noi stiamo ritrovando il ritmo, abbiamo fatto vedere la mentalità giusta nelle ultime 2-3 settimane". Così Hakan Calhanoglu, parlando DAZN prima di Roma-Inter.

Cosa servirà oggi per fare meglio del centrocampo della Roma?

"Dovrò essere lucido e concentrato, in quel ruolo devo guardare a 360° controllando tutto. I miei compagni mi rendono il lavoro più facile".