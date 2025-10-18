"Come giocheremo lo vedremo, l’ha preparata e come sempre l’avrà preparata benissimo. L’Inter è una squadra che gioca ad altissimi livelli da anni, finalista di Champions pochi mesi fa, servirà una prestazione perfetta per metterli in difficoltà" ha detto Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Roma-Inter valida per la settima giornata di Serie A e primo faccia a faccia tra l'insolita capolista e i vice-campioni d'Italia.

Strano vedere i due centravanti in panchina?

"No perché davanti abbiamo Dybala e Soulé, pericolosi e invidiati da altre squadre. Abbiamo soluzioni e anche questo rientra nei piani".

Florenzi poi si congratula con lui.

"Grazie Alessandro, è un piacere rivederti in questa nuova veste. E chissà che quel gol all’incrocio che ancora mi devi tu non possa rifarlo con le legends".

C’è spazio per intervenire sul mercato?

"I paletti del FFP erano già stretti quest’estate immagino lo saranno anche a gennaio immagino, ma noi abbiamo una proprietà sempre pronta a fare gli investimenti laddove è consentito. Ancora però mi sembra presto. Dobbiamo crescere lo sappiamo e lo stiamo facendo con un grande allenatore e siamo contenti".