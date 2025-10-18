Enrico Albertosi, ex portiere di Fiorentina, Cagliari e Milan, intervistato da CagliariNews24 si sbilancia sul nuovo attaccante rossoblu Sebastiano Esposito, arrivato dall'Inter: "È un giovane molto interessante. Suo fratello all’Inter è arrivato, per cui credo che anche lui possa un domani essere da grande squadra".

Il portiere Elia Caprile sta sorprendendo tutti con le sue parate! Che idea si è fatto di lui?

"Mi parlavano che la società aveva scelto Caprile e che lo avesse acquistato. È un ragazzo molto valido e importante, l’ho seguito un po’ quando era all’Empoli. È un portiere veramente che dà sicurezza alla difesa".