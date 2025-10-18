Un altro scalpo di lusso per il Torino che, in un avvio di stagione dai risultati altalenanti, riesce nell'impresa di battere i campioni d'Italia del Napoli dopo aver messo ko anche la Roma, l'altra capolista della Serie A. Ai granata basta il gol dell'ex di Giovanni Simeone al 32'. Secondo ko in campionato in sette giornate per la squadra di Antonio Conte che, in pienissimo recupero, si è vista annullare dal VAR il gol del pari segnato in netto fuorigioco da Noa Lang. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 18 ottobre 2025 alle 20:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
