Mario Hermoso è il primo a presentarsi a DAZN per inquadrare Roma-Inter: "L'Inter ha grande qualità, è una partita che vale tre punti. Dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo preparato in settimana con Gasperini", la sua battuta flash. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 18 ottobre 2025 alle 20:17
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
