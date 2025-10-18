Fabio Fognini, ex tennista e noto tifoso dell'Inter, ha voluto mandare un messaggio speciale a Francesco Pio Esposito tramite Sky Sport: "Sei giovane, goditi questa nuova fama che ti sei creato. Lavora tanto, hai un futuro bellissimo davanti a te. E come dice il mister: divertiti, insegui i tuoi sogni. E ora che hai iniziato a ballare, ti posso dare qualche consiglio", ha detto scherzando Fognini, in queste settimane impegnato come concorrente a 'Ballando con le stelle'.