La scelta di Antonio Conte di rinunciare a Scott McTominay e Rasmus Hojlund in occasione di Torino-Napoli è stata sostanzialmente precauzionale. Lo ha spiegato Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, a DAZN prima del match del 'Olimpico Grande Torino': "Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions col PSV ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha un affaticamento muscolare; Scott ha preso un colpo. Abbiamo deciso di comune accordo di preservarli".