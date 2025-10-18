È Mario Hermoso il giocatore della Roma chiamato a presentare la sfida di questa sera tra la squadra di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu a Sky Sport. "Sappiamo che squadra è l’Inter, cosa sta facendo da tutto questo tempo. Sono una squadra forte, con molta attrazione anteriore. Così come lo siamo noi con Gasperini, andiamo avanti, sono aggressivi molto di più di prima, sarà una bella partita con grande intensità" ha detto lo spagnolo nel pre-match.
Sezione: L'avversario / Data: Sab 18 ottobre 2025 alle 20:19
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - L'avversario
Roma, Massara a DAZN: "Inter squadra fortissima, servirà una prestazione quasi perfetta per metterla in difficoltà"
Roma, Massara a Sky: "L'Inter è stata finalista di Champions pochi mesi fa. Gasp l'avrà preparata benissimo"
Roma, Hermoso a DAZN: "L'Inter ha grande qualità, dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo preparato in settimana"
Qui Roma - Dubbi da sciogliere per Gasperini: doppio ballottaggio per Dybala, Tsimikas e Rensch per una maglia
Roma, Svilar: "Inter tra le più forti del campionato. Ma noi siamo fortissimi e non dobbiamo temere nessuno"
Union Saint-Gilloise, Hubert pronto al debutto con lo Charleroi: "Voglio migliorare ciò che già funziona"
Altre notizie
Sabato 18 ott
- 20:28 Marotta a Sky: "L'obiettivo è fare il massimo sul piano sportivo e ottenere il massimo in termini di ricavi"
- 20:25 Roma, Massara a DAZN: "Inter squadra fortissima, servirà una prestazione quasi perfetta per metterla in difficoltà"
- 20:25 Roma, Massara a Sky: "L'Inter è stata finalista di Champions pochi mesi fa. Gasp l'avrà preparata benissimo"
- 20:24 Calhanoglu a Sky: "Siamo tornati carichi dopo la sosta. Stasera test per capire il nostro posto"
- 20:19 Hermoso a Sky: "Sappiamo che squadra è l'Inter, sarà una bella partita con grande intensità"
- 20:17 Roma, Hermoso a DAZN: "L'Inter ha grande qualità, dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo preparato in settimana"
- 20:17 Calhanoglu a DAZN: "La Roma sta bene, noi stiamo ritrovando il ritmo. Serviranno concentrazione e lucidità"
- 20:04 Albertosi: "Sebastiano Esposito può diventare uno da grande squadra. Caprile dà sicurezza"
- 20:02 Totti: "Roma-Inter partita diversa, importante e troppo sentita. Ne abbiamo perse tantissime"
- 20:00 Il Napoli inciampa a Torino: Simeone fa valere la legge dell'ex infliggendo il secondo ko in campionato a Conte
- 19:59 Vieri: "Chivu mi piace, per ora l'Inter va alla grande. Bonny o Esposito? Sono bravi tutti e due"
- 19:56 LIVE - Roma-Inter, le ufficiali: sarà Bonny ad affiancare Lautaro in avanti. Torna Calhanoglu in mezzo
- 19:47 Sky - Roma-Inter, curiosità dagli spogliatoi: Acerbi scenderà in campo con lo scarpino bucato
- 19:43 Calhanoglu a ITV: "Vogliamo riprendere a correre, il gioco di Gasperini lo conosciamo"
- 19:34 Fognini, messaggio per Esposito: "Goditi la fama, hai un futuro bellissimo davanti a te. Come dice Chivu..."
- 19:20 Di Biagio: "Roma mina vagante, potrebbe fare uno scherzetto a un'Inter forte. Pronostico? Sarò contento in ogni caso"
- 19:06 Nottingham Forest, anche Mancini nella rosa dei candidati per il dopo-Postecoglou. Spalletti impossibile
- 18:51 Amendola scherza: "La più mia grande bugia? Sono felice di essere alla 'Festa del Cinema' mentre c'è Roma-Inter"
- 18:37 Abete: "Bisogna andare ai Mondiali. Euro2032 per forza insieme alla Turchia per un motivo"
- 18:23 Napoli, Manna spiega: "McTominay e Hojlund fuori? Abbiamo deciso di comune accordo di preservarli"
- 18:09 Toni: "Pio Esposito, piedi per terra e il futuro è suo. Chivu? All'inizio se ne parlava male, facciamolo lavorare"
- 17:54 Mancini torna ad allenare? Confidenza a degli amici: l'ex CT in lizza per il Manchester United
- 17:40 Alcione Milano, Cusatis: "Derby bel momento per il nostro movimento. Il rigore? Scelta giusta"
- 17:25 Collovati: "Gasperini forse non era pronto per l'Inter. Chivu bene dopo l'impatto negativo"
- 17:12 Torino-Napoli, due forfait dell'ultima ora per Conte: out McTominay e Hojlund. Tra 7 giorni c'è l'Inter
- 16:57 La Serie A riparte pianissimo dopo la sosta: due 0-0 soporiferi in Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo
- 16:43 Nainggolan: "Voglio ancora giocare, in campo finché mi divertirò. Ho avuto una grande carriera"
- 16:29 Caressa: "Troppi orari in Serie A. Non posso alzarmi ogni giorno e chiedermi che partite ci siano"
- 16:14 Napoli-Inter, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Maradona già sold-out
- 16:00 Per l'Inter il caso Joao Mario con lo Sporting Lisbona è chiuso. Il TAS: "Logiche dell'operazione poco chiare"
- 15:45 Como, Ludi su Nico Paz: "C'è un contratto col Real. A meno che arrivi qualcuno con un'offerta più alta..."
- 15:30 Amantino Mancini: "Roma-Inter gara dura. Nerazzurri candidati allo scudetto, ma il campionato è lungo"
- 15:15 Allegri: "Gli infortuni con le Nazionali capitano, ma non possiamo tornare indietro". Poi suggerisce una soluzione
- 15:00 Crystal Palace, Glasner annuncia l'addio di Guéhi: "Offerto nuovo contratto ma lui ha detto no"
- 14:45 Qui Roma - Rifinitura completata. Risposte confortanti da Dybala, Gasperini valuta una nuova idea
- 14:30 Iddrissou: "Mondiale U20 esperienza fantastica. Contento anche per la convocazione in Serie C"
- 14:15 Condò: "L'Inter di Chivu è la più tartassata dal calendario. Oggi la Roma, tre gare top in otto giorni"
- 14:00 Sabatini: "Roma-Inter è la partita mia e di Mihajlovic. Chivu intelligente, un allenatore Sabatini-style"
- 13:45 videoCarbone: "Oggi era fondamentale la prestazione. Marello sta crescendo, Zouin se in forma è devastante"
- 13:30 Bergomi: "Esposito o Camarda? Ora è meglio Pio, che all'Inter è in una situazione ideale. Chivu con la Roma..."
- 13:15 Inter-Napoli, gli Up&Down: Zouin ispira e segna, Iddrissou e Pinotti lo seguono
- 13:00 Tardelli: "Non è un caso che l'Inter sia l'unica italiana vicina alla vittoria della Champions". Poi incensa Barella
- 12:45 Corsera - Roma-Inter prova del nove per le due squadre, ma anche per lo stesso Gasperini
- 12:30 Candela: "Il segreto di Chivu è farsi rispettare senza gridare. All'Inter sfida difficile dopo Inzaghi, ma ha accettato perché ha carattere"
- 12:30 Primavera, l'Inter di Carbone torna a vincere dopo quasi 2 mesi: 3-0 secco al Napoli
- 12:16 Cudicini svela: "L'Inter mi aveva invitato a un provino, mio padre chiamò il Milan"
- 12:02 La Repubblica - Gasperini ritrova Chivu. A Novara l'ultima con l'Inter: il suo regno durò appena cinque partite
- 11:48 GdS - Roma-Inter è una partita verità e vale di più dei tre punti: ecco perché
- 11:34 TS - Rebus argentino per Chivu e Gasp: Dybala vs Lautaro? Certezza Soulé e Bonny
- 11:20 Terim: "Yildiz il migliore della Turchia? Piano, abbiamo una stella come Calhanoglu che all'Inter fa la differenza"
- 11:05 GdS - Milan, Pulisic ai box: quante partite salterà. La speranza del Milan è di riaverlo nel derby con l'Inter
- 10:51 Il doppio ex Prohaska: "Roma-Inter finisce pari, Mkhitaryan è cervello e piedi. Oriali? Il suo sangue è nerazzurro"
- 10:37 CdS - Difesa e attacco, età e situazione economico-finanziaria: Roma-Inter sono due poli opposti
- 10:22 GdS - Olimpico sold-out per Roma-Inter: gioco di luci prima del match, prevista una coreografia importante
- 10:08 CdS - Thuram, prudenza massima: riposo anche in Champions, l'obiettivo è la convocazione per il big match di Napoli
- 09:54 GdS - Derby argentino Soulé-Lautaro, ma tra i due non c'è storia. Entrambi già decisivi nei match tra Roma e Inter
- 09:39 CdS - Lautaro all'Olimpico dopo l'Argentina: l'anno scorso gol decisivo alla Roma. Al suo fianco Bonny in pole
- 09:25 GdS - Chivu, da giocatore no al Real Madrid per l'Inter: Roma l'ha amato, ma oggi l'Olimpico lo fischierà
- 09:11 Qui Roma - Dubbi da sciogliere per Gasperini: doppio ballottaggio per Dybala, Tsimikas e Rensch per una maglia
- 08:57 Nainggolan: "L'Inter è cambiata, ma resta la più forte. Barella simile a me, se discutiamo Calhanoglu andiamo tutti a casa"
- 08:43 CdS - Koné ha strizzato l'occhio all'Inter sperando la trattativa decollasse: la Roma potrebbe riaprire la porta
- 08:29 GdS - Roma-Inter, rebus attacco: Esposito insidia sia Lautaro che Bonny. Curiosità su Calligaris
- 08:15 Preview Roma-Inter - Chivu ha solo un dubbio: chi con Lautaro?
- 00:31 Zanetti: "Lautaro è un modello per l'Inter, mi ha reso felice. Noi argentini troviamo un'atmosfera molto familiare in nerazzurro"
- 00:00 Prendere o lasciare
Venerdì 17 ott
- 23:55 Domani sera Roma-Inter all'Olimpico, questo il piano di viabilità per raggiungere lo stadio
- 23:40 Alcione Milano-Inter U23, le pagelle - La Gumina bomber spietato, Kamaté e Stante continuano a migliorare
- 23:30 Vecchi in conferenza: "Non ci accontentiamo, puntiamo al livello delle top del girone. Cocchi in crescita"
- 23:20 Bonanni: "Inter più forte della Roma a livello d'organico, ma i giallorossi hanno entusiasmo"
- 23:10 Lavelli in conferenza: "Grande differenza sul piano fisico tra giovanili e professionisti. Cerco di rendermi utile"