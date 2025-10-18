È Mario Hermoso il giocatore della Roma chiamato a presentare la sfida di questa sera tra la squadra di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu a Sky Sport. "Sappiamo che squadra è l’Inter, cosa sta facendo da tutto questo tempo. Sono una squadra forte, con molta attrazione anteriore. Così come lo siamo noi con Gasperini, andiamo avanti, sono aggressivi molto di più di prima, sarà una bella partita con grande intensità" ha detto lo spagnolo nel pre-match.