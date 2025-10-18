Beppe Marotta chiude la serie di interventi ai microfoni di DAZN prima di Roma-Inter parlando delle sue aspettative alla luce delle ultime prestazioni della squadra di Cristian Chivu: "Io mi aspetto una partita positiva perché ho riscontro di quanto hanno fatto i nostri giocatori in questi giorni, anche se sapete che c'è il condizionamento forte della sosta - le parole del presidente nerazzurro -. E' una situazione non definibile. Di partita in partita, la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte, sono molto fiducioso che anche contro una squadra molto forte possiamo fare una bella prestazione. Poi se la fai, spesso ci scappa il risultato positivo".

Bisogna cambiare marcia negli scontri diretti.

"Se guardiamo le statistiche, sì. Però io credo che quest'anno sia un campionato equilibrato, siamo solo alla settima giornata, in una fase interlocutoria. Oggi la cosa più importante è ripetere la prestazione positiva, che denota una certa crescita. Ci auspichiamo soprattutto questo".

Chivu ha già dimostrato di avere l'esperienza e la personalità di gestire una grande squadra, cosa le è piaciuto di più?

"Soprattutto la tranquillità con la quale ha gestito la pressione che arrivava solo ed esclusivamente dall'esterno, in termini di critiche eccessive, non conoscendo la persona e l'allenatore. Noi eravamo tranquilli, gli abbiamo trasmesso questa tranquillità in maniera naturale. Non abbiamo dovuto fare nessun ragionamento particolare. Chivu è un professionista molto esperto, sa gestire queste pressioni che sono arrivate. La scelta di Chivu non è stata occasionale, ma molto ponderata".