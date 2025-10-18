Claudio Amendola, attore e noto tifoso della Roma, questa sera si perderà il big match dell'Olimpico tra la sua squadra del cuore e l'Inter perché impegnato nella promozione del suo ultimo film, 'Fuori la verità' di Davide Minnella, alla 'Festa del cinema di Roma: "A proposito di bugie, con grande felicità sarò qui", ha detto con ironia Amendola parlando in esclusiva con LaPresse.