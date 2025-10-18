Giancarlo Abete, ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, auspicando a gran voce la qualificazione della Nazionale di Gennaro Gattuso al prossimo Mondiale: "Bisogna andare al Mondiale, c’è una tradizione da difendere ed una passione sportiva da alimentare. La Nazionale ha fatto sempre meglio al Mondiale che agli Europei. Ultimamente il trend si è invertito. C’è un ricambio dal punto di vista tecnico, i nostri calciatori nel 2006 avevano un livello tecnico elevato. Quando Marcello Lippi vinse il Mondiale aveva a disposizione il 66% dei calciatori italiani nel nel nostro campionato, adesso la percentuale è nettamente scesa".

È fiducioso per quanto riguarda la questione degli stadi in vista dell'Europeo del 2032?

"Abbiamo il commissario per gli stadi nominato dal governo. I nostri stadi rinnovati sono stati fatti dove c’erano i vecchi impianti. Dovevamo farli per forza insieme alla Turchia perché altrimenti non avremmo mai avuto l’assegnazione. Per la UEFA contano gli Stadi pronti e noi non li avevamo".