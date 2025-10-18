"Questa sarà sempre la mia partita, una delle poche per le quali faccio fatica a tifare". Così Luigi Di Biagio, doppio ex di Roma-Inter, parlando a Sky Sportt della sfida dell'Olimpico delle 20.45.
Giocherà Dybala falso nove.
"Non ho letto le formazioni, ma Paulo è talmente intelligente che può giocare ovunque. La differenza la faranno i giocatori che gli staranno attorno".
Chivu con umiltà sta dando una nuova identità all'Inter.
"Sia lui che Gasperini hanno ereditato una squadra con una base importante. Sono stati intelligenti a sfruttare il lavoro degli ultimi anni. Chivu conosce ogni angolo di Appiano Gentile, questa cosa può fare la differenza. Ci sta mettendo molto del suo".
Pronostico?
"La Roma è una mina vagante, potrebbe fare uno scherzetto all'Inter che è una squadra forte. Comunque vada, io sarò contento".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
