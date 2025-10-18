Il Panini Player of the Match di Roma-Inter è Ange-Yoan Bonny, protagonista della serata col suo gol che ha deciso la partita dell’Olimpico regalando un successo d’oro alla squadra di Cristian Chivu. Bonny che arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto questa sera:

Yoan, altro gol e altra grande prova. Quanto conta la continuità che stai trovando per te e la squadra?

“Segnare è sempre bello, oggi abbiamo lavorato con grande spirito di squadra e siamo contenti di aver ottenuto questi tre punti importantissimi”.

Tu non sei molto più grande di Pio Esposito, come stai vivendo questo momento?

"È bello imparare ogni giorno. Io e Pio siamo i più giovani, oggi è entrato e ha fatto un grande lavoro. Si va avanti così".