Pari e spettacolo in quello dello stadio Olimpico tra Lazio e Milan, spartitisi i punti in palio a seguito di un pirotecnico 2-2. Dopo un primo tempo a tinte marcatamente biancocelesti, frutto del doppio vantaggio a firma Cancellieri e Noslin, il tecnico rossonero Amorim rivoluziona la squadra e getta nella mischia un devastante Moreira, autore di una fulminea doppietta che riesce a "risarcire" il pessimo primo tempo del Diavolo. Grazie a questo risultato, i capitolini guadagnano temporaneamente la testa solitaria della classifica di Serie A a 10 punti; i milanesi salgono invece a 8.