La stella di Roberto Baggio contribuisce a far conoscere l'Italia nel mondo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex stella italiana con un passato all'Inter ha presenziato ad alcuni incontri in Argentina e Brasile in qualità di ambasciatore del Made in Italy e della Serie A. Insieme a lui hanno partecipato anche il Ministro degli Esteri Tajani e il Ministro dell'Istruzione Valditara, oltreché il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Zoppas, ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).