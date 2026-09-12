Andoni Iraola, tecnico del Liverpool, ha parlato alla BBC dopo il pari odierno. Analisi tra campionato e Champions, dove i Reds affronteranno anche l'Inter: "Quando si pareggia, soprattutto in casa, non si può essere contenti. Oggi ci è mancata un po' di freschezza e non abbiamo fatto abbastanza in fase offensiva per fare la differenza. Siamo stati abbastanza bravi da non subire gol. Nel secondo tempo siamo andati leggermente meglio".

Barcola? "Stiamo lavorando sulla preparazione fisica di Bradley, facendolo giocare, e le partite gli daranno la condizione che desideriamo. Ma non è solo Bradley il problema, ci manca la freschezza. Ricordo solo un'occasione chiara contro il Fulham e abbiamo mantenuto la struttura di gioco, ma in fase offensiva dobbiamo fare molto meglio".