La vince coi cambi Antonio Calabro: assist di Matteo Cocchi e gol di Nicholas Galazzi, entrambi subentrati ad inizio ripresa, e il suo Padova piega l'Ascoli agganciandolo in classifica. A fine gara, in conferenza stampa, il tecnico biancoscudato elogia chi è entrato dalla panchina non solo per il successo odierno ma per il loro atteggiamento tenuto sin qui: "Non è stato facile, il primo tempo è stata una sofferenza, ci davano fastidio tra le linee, hanno fatto un ottimo possesso palla, poi secondo me abbiamo fatto bene nel secondo tempo e dico che abbiamo meritato di vincere sotto altri punti di vista perché abbiamo sofferto col coltello fra i denti, la squadra ci ha messo carattere e atteggiamento. Devo ringraziare i ragazzi che mi danno disponibilità, si allenano alla grande, mi mettono in difficoltà durante la settimana, tranne il secondo tempo col Verona le sostituzioni mi hanno sempre dato una mano e questo è grazie a chi magari non parte dall’inizio ma si fa trovare pronto.