Ieri pomeriggio all'Arena Civica l'Inter Women ha chiuso il suo campionato al secondo posto dietro la Roma campione d'Italia, perdendo 0-3 contro il Como in una partita dal minimo valore sportivamente parlando, ma assai più emozionante nell'immediato post partita. Quella contro le lariane è stata infatti l'ultima partita in nerazzurro, dopo cinque stagioni, di Harrietta Csiszar, che al fischio finale è stata coccolata dalle compagne di squadra e ha salutato i tifosi con il volto visibilmente commosso. Emozioni vere, come evidenzia il club nerazzurro commentando le immagini.