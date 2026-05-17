Ieri pomeriggio all'Arena Civica l'Inter Women ha chiuso il suo campionato al secondo posto dietro la Roma campione d'Italia, perdendo 0-3 contro il Como in una partita dal minimo valore sportivamente parlando, ma assai più emozionante nell'immediato post partita. Quella contro le lariane è stata infatti l'ultima partita in nerazzurro, dopo cinque stagioni, di Harrietta Csiszar, che al fischio finale è stata coccolata dalle compagne di squadra e ha salutato i tifosi con il volto visibilmente commosso. Emozioni vere, come evidenzia il club nerazzurro commentando le immagini.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 12:27
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.