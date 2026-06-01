Come previsto, Hakan Calhanoglu non è stato inserito nell'undici titolare della nazionale turca scelto dal ct Vincenzo Montella per la gara amichevole contro la Macedonia del Nord, il primo dei due test in programma in questi giorni sulla strada verso il Mondiale 2026.

Il centrocampista dell'Inter, a Istanbul dallo scorso 20 maggio, in questi giorni non si è mai allenato con il gruppo e, anche ieri, ha svolto solo il riscaldamento assieme ai compagni di squadra, per poi dedicarsi alla solita seduta personalizzata. Un iter di recupero contrassegnato dalla prudenza, viste le condizioni non ottimali dell'ex giocatore del Milan che punta a essere al 100% della forma per l'esordio contro l'Australia del 14 giugno.