Un anno tra alti e bassi. Così, qualche giorno fa, la centrocampista islandese dell'Inter Women Karolina Lea Vilhjalmsdottir ha definito la sua prima stagione con la maglia nerazzurra. Andata in archivio l'annata, però, la giocatrice arrivata in Italia dopo un'esperienza in Germania esprime su Instagram il suo orgoglio per far parte di questa squadra e rivela di non vedere l'ora di sapere cosa le riserverà il futuro: "Sono così orgogliosa di far parte di questa squadra speciale! Non vedo l'ora di vivere gli anni a venire. Grazie a tutti i tifosi per l'amore e il supporto dimostrati in questa stagione", scrive la numero otto nerazzurra.

I numeri di Vilhjalmsdottir in questa stagione

Arrivata quest'estate, Vilhjalmsdottir ha firmato un contratto con l'Inter della durata di tre stagioni. Questo suo primo anno, contraddistinto anche da qualche stop dovuto a problemi fisici, si è chiuso con un bottino di 16 presenze, due gol e tre assist' all'attivo.